Viva o Melhor do Verão 2019

Bloko Rosa comemora 15 anos de sucesso trazendo Luan Santana

Não é de hoje que o Bloko Rosa é sucesso no Carnaval da terra de Anita, afinal Laguna é conhecida nacionalmente por proporcionar as melhores festas carnavalescas do Sul do Brasil. Em meio a estas festividades, surgiu o bloco, que começou como uma despretensiosa brincadeira entre amigos que queriam curtir os quatro dias mais animados esperados do ano: “Na época compramos um carro Landau, tiramos o teto e pintamos de rosa. Colocamos o nome de Bloko Rosa, escrito com “K” pelo e saíamos pelas ruas agitando e curtindo muito”, relembra o organizador e idealizador do bloco, Renato Braz.

Em 2004, foi reformulado e pela primeira vez, aberto para receber o público. Hoje, prestes a completar 15 anos de estrada, ostenta uma trajetória de desafios, superações e de muito sucesso. Nesta caminhada, muitas histórias ficaram marcadas. Paqueras, novos amores e grandes amizades surgiram entre pessoas de todos os lugares do Brasil, que se uniram em meio a multidão que vai atrás do trio. O cantor Lucas Lucco e celebridades como Mário Frias, Gustavo Leão, Malvino Salvador, Luciano Szafir, José Loreto, Bruno Gissoni, Jesus Luz e Caio Castro, entre tantos outros, já estiveram na concentração e alguns deles, ainda de cima do trio elétrico, arrastaram os milhares de foliões que seguem pelas ruas da cidade.

Para comemorar mais um aniversário do bloco em grande estilo, os organizadores estão preparando uma programação pra lá de especial, para o sábado de Carnaval, no dia 2, na Praça Seival, nos Molhes. A diversidade e produção de palco diferenciada do Grupo Jeito Louco, djs Anão, Helena War e Iury irão contagiar os foliões na concentração, que terá como cereja do bolo, o show nacional de Luan Santana, fenômeno musical que apresentará seus novos hits e claro, os já consagrados.

Atrações de peso, um público seleto e auto astral, não deixam dúvidas que todos os caminhos do sábado de carnaval levam a um só lugar: o Bloko Rosa.

Serviço

Bloko Rosa

Sábado de Carnaval (2)

A partir das 16h

Local: Concentração dos Blocos (Praça Seival)

Últimos ingressos: Lojas Recanto

Online: minhaentrada.com.br