Viva o melhor do verão 2019

Ponte Anita Garibaldi

Cartão postal com inúmeros benefícios

Dando continuidade a série o Melhor do Verão na terra de Anita, o JL focaliza nessa edição um dos mais novos “produtos turísticos” de nossa terra. Construída com o intuito de desafogar o trânsito e aumentar a segurança da BR-101 sul, inaugurada em 15 de julho de 2015, a Ponte Anita Garibaldi é uma das grandes responsáveis pela promoção do turismo de Laguna e do Sul do Estado. A solenidade que marcou a entrega da obra de tamanha magnitude e que foi mais um importante passo da duplicação do trecho Sul do BR-101, promovendo qualidade de vida e ganho em competitividade logística ao Estado, contou com a presença da então presidente Dilma Rousseff. “Essa ponte é um exemplo de superação de obstáculos, uma referência e um símbolo para todo o país. O Brasil que queremos é um Brasil que de fato trabalha, que constrói, que enfrenta as dificuldades e que supera os desafios”, discursou Dilma na época. Que fez referência também a todos os trabalhadores envolvidos na construção, que definiu como “um desafio de engenharia”. Fez, ainda, uma homenagem à lagunense Anita Garibaldi, que batiza a ponte e foi citada por Dilma como “um exemplo da corajosa mulher brasileira”. Lideranças políticas e comunitárias e moradores da região acompanharam o evento, realizado em estrutura montada na cabeceira norte da nova ponte. Antes da cerimônia, a presidente Dilma e comitiva encontraram alguns dos operários que trabalharam na construção da estrutura. A ponte foi aberta para tráfico no dia 17 de julho, às 17h07 e desde então desperta a atenção de quem por ela passa, seja por sua extensão e design arrojado.

A ponte em números