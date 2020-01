Viva O Melhor do Verão 2020

Quer curtir Laguna? O JL te dá dicas de programações culturais imperdíveis!

Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos

A capela de pau à pique erguida em 1696, por ordem do bandeirante e fundador de Laguna, Domingos de Brito Peixoto, foi substituída em 1735 pela atual matriz, com altares construídos em várias formas do estilo barroco. As colunas, portas e bancos foram feitos com madeira trazida de Portugal, ou próprias daqui como Pau-Brasil e Canela. O interior e as imagens encantam pela arquitetura e pelos detalhes em ouro. A pia batismal foi construída uma única peça de rocha gnaise, trazida de Portugal no início do século XVIII.

Nossa Senhora da Glória

Contemplar e fazer pedidos a santa que zela pela cidade é uma boa opção para o fim de semana. Ainda que o acesso não seja dos melhores, o empenho vale a pena e a sugestão é que por questão de segurança, o passeio seja feito durante o dia. Com seus 126 metros de altura, é o ponto mais alto da cidade, de onde é possível admirar algumas das praias e o crescimento de nossos bairros. Aos pés da santa, muitos fiéis deixam suas placas de agradecimento por graças alcançadas. O monumento, que possui 14 metros de altura, foi idealizado pelo padre Gregório Warmeling e construído pelo casal alemão Alfredo Staege e Elisa Faccio Staege, em 1953.

Marco de Tordesilhas

“Estudar” História é uma das possibilidades quando o assunto é Turismo em Laguna. Inaugurado em 1975, o Marco de Tordesilhas, localizado no centro da cidade, próximo da rodoviária, faz referência ao tratado firmado em 4 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha na cidade espanhola de Tordesilhas, que tinha como objetivo resolver os conflitos territoriais relacionados às terras descobertas no final do século XV. Como resultado do acordo, foi traçada uma linha imaginária à 370 léguas de Cabo Verde que serviria de referência para a divisão das terras, sendo que os territórios à oeste seriam de propriedade da Espanha a à leste de Portugal.

A linha imaginária começa ao norte em Belém do Pará e termina ao sul na terra de Anita.

O Tratado de Tordesilhas deixou de vigorar em 1750.