Após dois anos de pandemia e uma temporada que para economia local não foi das melhores, o Verão 2022/2023 chega com prenúncio de dias melhores.

Após a abertura do calendário de eventos do verão da cidade com o Uni, que lotou hotéis, bares e restaurantes, os setores estão esperançosos com os meses que estão por vir.

Para celebrar o início da estação mais aguardada do ano, o Jornal de Laguna apresenta pelo oitavo ano, o projeto “Viva o Melhor do Verão Laguna”, mostrando ao longo das edições da temporada 2022/2023, os atratativos turísticos, as praias, as mais de 600 casas e monumentos tombados, o maior farol da América do Sul e o segundo maior do mundo, o majestoso Farol de Santa Marta, além de algumas das marcas e grandes estabelecimentos que atuam em nossa cidade, em seus mais variados setores e que vem se destacando pela qualidade de seus produtos, dinamismo e empreendedorismo oferecendo o que há de melhor aos lagunenses e turistas.

No decorrer das 17 edições que estão por vir, uma série de reportagens especiais, com profissionais e especialistas nas mais diversas áreas, apresentam aos leitores não apenas a melhor forma de viver a cidade na estação, como também dicas e cuidados com a saúde e bem estar.

Laguna representada no Tukaha Open

Realizado no último fim de semana, em Florianópolis, o Tukaha Open, uma competição de altíssimo nível da modalidade Crossfit, englobando vários movimentos relacionados ao mundo do Cross e da corrida de rua, teve Laguna representada através do atleta Breno Pinheiro, da Torus Cross Traning. Breno fez uma execelente participação e trouxe para cidade o 2º lugar em sua categoria. O evento, que teve como objetivo principal superar os limites e propcionar a integração entre os praticantes e amantes do crossfit, contou com a

presença do Campeão Brasileiro de 2021.