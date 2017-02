Viva o melhor do Verão Laguna 2017

Exercite-se!

As tentações gastronômicas são inúmeras na terra de Anita. Que tal queimar as calorias, fazer exercício e

contemplar vistas paradisíacas?! O Melhor do Verão dessa edição oferece as sugestões:

Pedalada



Os grupos de ciclistas estão cada vez mais presentes no fim de noite em nossa cidade. Com roteiro pré-estabelecido, eles cruzam Laguna de ponta a ponta, desbravando novas localidades e até mesmo trajetos feitos constantemente, mas sob outro olhar. Entre os destinos que ganharam o gosto dos adeptos do pedal, está a Ponte Anita Garibaldi, que à noite, torna-se ainda mais majestosa. Uma boa dica para passeio diurno, é o Farol de Santa Marta. Após pegar a balsa, seguindo em estrada asfaltada, o que facilita o trajeto, é possível apreciar ainda mais a paisagem, parar em lugares que despertem a curiosidade, tudo de acordo com o seu ritmo. A chegada na comunidade do Farol, pede um descanso e até mesmo saborear de um almoço da farta gastronomia local.

Caminhada



Em grande grupo ou em dupla, o número de pessoas é a seu critério. Aos que já são adeptos da prática da caminhada em terras lagunenses, a sugestão é inovar no trajeto. Que tal fazer a travessia nos Molhes e seguir rumo ao Gravatá para aproveitar uma manhã de sol especial? A natureza composta por Mata Atlântica, é intocada e não há nenhum tipo de construção no local. Para quem gosta de sossego e uma bela paisagem, é o lugar ideal. O único acesso é feito por trilhas, a pé, através da comunidade da Ponta da Barra. A trilha de acesso à praia tem cerca de 800 metros de extensão. Caminhando, dura cerca de 20 minutos, atravessando dunas e uma vegetação repleta de plantas nativas. A enseada tem 700 metros de extensão, protegida por costões rochosos. Gravatá é o nome de uma flor típica do local, pertencente a vários gêneros da família das bromeliáceas, epífitas e terrestres. São encontradas em tons amarelo e vermelho. Do alto dos rochedos da praia do Gravatá, ao sul dá para avistar a praia da Galheta, e ao norte, a praia do Tamborete. Ao chegar no começo da trilha, deve-se seguir reto até uma porteira de arame farpado, entrando à esquerda em direção à praia.

Corrida



Ainda que o calor seja presença constante no decorrer do dia, o início da manhã ou o final de tarde reservam um cenário perfeito para praticar exercícios na praia do Mar Grosso. A sugestão é aproveitar momentos em que a temperatura esteja mais amena, usar um bom tênis de corrida que absorva o impacto, passar um protetor solar e aproveitar a orla. Aos mais experientes, a corrida na beira da praia pode ser uma excelente ideia. Aos que vão se aventurar pela primeira vez, o calçadão, cujo movimento reduziu significativamente com o começo das aulas, está praticamente livre para iniciar a “maratona”. Vale lembrar que os benefícios de correr na praia incluem melhora da capacidade respiratória e do condicionamento cardíaco, além de auxiliar no emagrecimento, melhorar o equilíbrio, com menor sobrecarga nas articulações, fortalecimento do sistema imune, deixando o corpo forte contra os micro-organismos e melhora no humor, porque libera endorfinas na corrente sanguínea e o contato com a natureza diminui o estresse.