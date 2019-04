O universo da moda é uma das grandes paixões de Viviany Stupp Ramos. Moradora de Laguna há nove anos, a tubaronense conta aos leitores um pouco mais sobre sua rotina e os desafios à frente da gerência da loja Recanto.

Filha de dona Neula e de “seo” João Campos, a focalizada recorda como tudo começou: “Trabalho na área desde os meus 16 anos, logo se vão mais de 28 anos de experiência. Comecei como consultora de estilo e gerenciei outras duas lojas, em Tubarão e Criciúma. O aperfeiçoamento veio no decorrer dos anos. Tive o privilégio de trabalhar com pessoas que me inspiraram e com as quais aprendi muito”.

Quando questionada sobre os requisitos que não podem faltar para quem atua na área, pontua: “Na minha profissão é preciso amor pelo que faz, dedicação, estar sempre antenado e se atualizando para sempre proporcionar aos clientes a melhor experiência em produtos e atendimento”.

Dona de uma rotina que pede muito foco e determinação, a mãe de Maria Julia explica como lida com os desafios: “Trabalhamos com metas de crescimento a serem alcançadas. São muitas as responsabilidades e liderar pessoas nem sempre é uma tarefa fácil”.

Nas horas de folga, Viviany procura repor as energias dedicando-se aos seus hobbies prediletos: “Adoro curtir um dia de praia e a tranquilidade que Laguna proporciona, sem aquele stress de cidade grande. Não posso deixar de citar também o amor que tenho pela culinária. Compartilho meus pratos e experiências com os meus seguidores do Instagram”.

Sobre a terra de Anita, a profissional manifesta seu ponto de vista: “Para o tão sonhado desenvolvimento a cidade precisa investir e dar continuidade as obras como por exemplo o Mercado Público, para atrair turistas o ano todo e não apenas no Carnaval”.

Entre os planos para o futuro, capacitação e o crescimento da loja para qual trabalha é um de seus projetos: “Pretendo me atualizar cada vez mais, para atingir minhas metas de crescimento da Recanto”, finaliza.