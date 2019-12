Você consegue descansar e se desconectar do trabalho?

Já parou para pensar nisso?

Quando foi a última vez em que você se desconectou do trabalho? Fiz uma enquete nas minhas redes sociais e verifiquei que a maior parte das pessoas admitiram que tem dificuldades de se desconectar, então relaxa, isso não acontece apenas comigo e com você.

Somos culturalmente inseridos em um mundo organizacional onde ser viciado em trabalho é visto e até alimentado como algo positivo, logo, a maioria das pessoas olha para férias e pausas como elemento aversivo.

Não desconectar nunca do trabalho não só nos prejudica, mas também aos nossos amigos e familiares. Não é agradável estar com alguém que só fala de trabalho ou que está sempre grudado no celular. Além de você repelir as pessoas, pode deixar de ter uma percepção real sobre as coisas, por isso, afastar-se é necessário, pois conseguimos dimensionar os fatos de acordo com a realidade.

Tirar férias e descansar os neurônios é muito importante, os neurocientistas descobriram que a atividade cerebral se reorganiza completamente durante este período de pausas. Além disso, um estudo da Ernst & Young identificou que cada 10 horas de folga geravam um aumento de 8% nas avaliações de desempenho. É estratégica essa interrupção, necessária para que você retorne com mais foco e engajamento.

Para que isso aconteça, fique atento as dicas:

• Planejamento é fundamental.

Faça uma lista do que deve ser feito na sua ausência e elenque quem pode fazer isso enquanto você estará ausente. Você deverá treinar pessoas;

• Procure distrações não relacionadas à vida profissional e que sejam interessantes para você.

Evite livros, filmes, programas de televisão ou qualquer tipo de atividade que se relacione com sua profissão.

• Mude a rotina.

Busque novas experiências e atividades.

No mais, é hora de relaxar e não pensar em nada além de você!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.