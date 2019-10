Você faz o melhor com os recursos que tem?

O tema de hoje tem muito a ver com uma frase do Mário Cortella, filósofo e palestrante, que diz o seguinte: “Faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda!” Quando nos deparamos com experiências vividas como clientes e colaboradores, sempre lembre dessa frase. Com certeza, você e eu, já vivemos experiências positivas e outras nem tanto quando ocupamos o papel de clientes. Por que isso acontece? Porque nem todas as pessoas estão dispostas a fazer o melhor com os recursos que têm. Muitas entrarão no discurso de que não possuem dinheiro para estudar, outras que têm filhos e estes as impedem de seguir a carreira, alguns vão reclamar da crise….sabe o quê se chama isso? Mediocridade!! Isso mesmo, medíocre é a pessoa de qualidade média, comum, mediano,modesto, pequeno, que não coloca paixão e intensidade no que faz, e quem sente na ponta é o cliente interno ou externo.

Esse fim de semana passei por uma experiência que me fez refletir e escrever sobre, fui almoçar com minha família em uma churrascaria e chegamos tarde, próximo às 14 horas….Claro, neste horário é natural que não se tenha mais tantas carnes disponíveis….Atrás da minha mesa tinha um casal e eu escutei quando um homem que eu achava que era funcionário da casa dirigiu-se até a mesa do casal com um corte de carne e pedindo desculpas pela demora, explicando várias situações e fazendo o quê pode para minimizar o impacto junto ao cliente. Eu chamei aquele senhor e perguntei se ele era o dono, ele disse que sim e então, o parabenizei, sabem por quê? Porque o senhor Alexssandro fez o melhor que pode com os recursos que tinha. Foi buscar um corte trazido de forma apresentável e servindo o cliente com generosidade, simpatia e vulnerabilidade. E não me causou estranheza, os colaboradores tinham a mesma edução, vontade e disponibilidade em servir e fazer as coisas com capricho. Como provocar experiências positivas aos seus clientes??? Comece promovendo experiências incríveis para os seus colaboradores, afinal, são eles que disseminam sua marca para o mercado. Permita que seus colaboradores aprendam a fazer mais, por isso, líderes, dêem exemplos positivos e reconheçam quando isso acontece.

E você, conduz sua carreira com capricho ou faz apenas o que lhe pedem sem muitos esforços?

Mediocridade é falta de capricho, falta de zelo, ausência de qualidade. E uma carreira medíocre é, sem dúvida, uma carreira frustrante. Então, faça sempre o quê de melhor você pode fazer, com os recursos que você tem. Como?

– Estude de acordo com seus recursos,

– Converse com pessoas que ajudam você a crescer como gente e como profissional,

– Se desafie, você sempre pode fazer mais ou diferente,

– Descubra seus pontos fortes e fracos,

– Aja como se a empresa fosse sua,

– Não se acomode. Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo e significativo?

Pense nestas questões e lembre-se:

Você pode fazer mais com os recursos que tem? Se a sua resposta foi positiva, não aceite a mediocridade. Faça diferente.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental