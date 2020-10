Volney Collaço de Oliveira

★04/04/1923

✝21/10/2020

Nasceu em 4 de abril de 1923, em Laguna. Filho de Maria Elisa Collaço e de João de Oliveira, que foi Constituinte de 1935 e Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Sua mãe era filha de Elisa Georgina Nunes Barreto Collaço e de João Luís Collaço, que foi militar, Prefeito de Tubarão e quatro vezes Deputado na Assembleia catarinense, e pais de Joe Collaço, também Deputado no mesmo parlamento. Os tios de Elisa, Pedro Luís Collaço e João Luís Collaço, exerceram funções públicas e políticas, além de outros que ainda foram Prefeitos em Tubarão.

Concluiu os estudos primários e o ginasial no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, em Laguna, iniciou o curso secundário no Colégio Batista, no Rio de Janeiro/RJ e finalizou-o no Ginásio Lagunense, em Laguna (1939).

No Rio de Janeiro cursou o Pré-Jurídico no Instituto Lafayette (1940-1941), o de Censor Postal (1943) e se formou Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito (1946).

Foi Defensor Público da Justiça do Distrito Federal, de 1948 a 1950, à época, Rio de Janeiro.

Casou com Betina Collaço, com quem teve filhos.

Iniciou a vida política candidatando-se à vaga de Deputado Estadual para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo Partido da União Democrática Nacional (UDN), recebeu 1.975 votos na eleição, ficou na posição de Suplente e não foi convocado para a 1ª Legislatura (1947-1951).

Pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), concorreu novamente à vaga de Deputado Estadual ao Legislativo catarinense, eleito com 2.417 votos, tomou posse e integrou a 2ªLegislatura (1951-1955), sendo Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos períodos de: 10/04/1951 a 31/01/1952 e de 10/04/1953 a 31/01/1954.

Candidatou-se à reeleição de Deputado Estadual ao mesmo parlamento, pelo Partido Social Progressista (PSP), com 1.851 votos, conquistou a suplência e foi convocado para a 3ª Legislatura (1955-1959), tendo exercido a função de 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Mais duas vezes concorreu a uma das vagas de Deputado Estadual na Assembleia catarinense: eleito pelo PSP, com 3.450 votos, participou da 4ªLegislatura (1959-1963) e foi 1º Secretário (1960) da Mesa Diretora; e na eleição ocorrida em 1962, candidato pelo Partido da União Democrática Nacional (UDN), obteve 3.335 votos, ficou na suplência e, tendo sido convocado, assumiu vaga para a 5ª Legislatura (1963-1967), em 7 de junho de 1965.

Depois do Parlamento, exerceu no Estado de Santa Catarina as funções de: Procurador da República (1972); Membro do Conselho Penitenciário e Procurador Regional Eleitoral.

No Rio de Janeiro, foi Procurador da República.

Faleceu dia 21 de outubro de 2020, em Florianópolis.