O dia 17 de fevereiro deste ano certamente ficará na memória do cabo da Polícia Militar Wagner Miranda. Lagunense, mas atuando na corporação de Tubarão, o focalizado estava em uma tarde de folga, na beira da praia do Mar Grosso, quando avistou um senhor no mar pedindo por socorro: “Ele estava muito nervoso e posicionado na arrebentação do mar. Apesar da bandeira vermelha, não pensei duas vezes, entrei no mar e comecei a nadar para tentar alcançâ-lo”, recorda. Apesar do esforço, o cenário se mostrava cada vez menos favorável: “Aos poucos fui vendo que ele estava cada vez mais distante, mas não perdi a fé de que conseguiria resgatá-lo. Em determinado momento, o perdi de vista e pensei que poderia já ter afundado. Mergulhei, o trouxe até a superfície, o entrelacei no meu braço direito e comecei a nadar novamente para terra firme”.

Ao chegar na areia, um novo desafio estava por vir: “ Coloquei seu corpo em um lugar seguro e comecei a fazer os primeiros socorros. Aos poucos, as pessoas começaram a chegar e me ajudaram a virá-lo de lado para poder vomitar a quantidade de água que havia ingerido”.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, que terminou de fazer os procedimentos, o turista de Santa Rosa do Sul foi levado ao hospital.

Formado em Direito, o filho de “seo” Cely Rodrigues Cargnin e dedona Maria de Lourdes Miranda está há 14 anos na Polícia Militar: “Sempre tive interesse em seguir carreira. Prestei alguns concursos e em 2003 consegui ingressar. Após concluir a academia, trabalhei em Criciúma e há 3 meses consegui transferência para Tubarão. Mas meu objetivo é de retornar para Laguna, cidade onde nasci e me criei”.

Sobre os planos para o futuro, crescer profissionalmente é a meta para 2017: “ Admiro muito a Polícia Militar tanto por sua trajetória como pelo serviço prestado a população catarinense. Meu foco atual é estudar muito para em breve ingressar no quadro de oficiais”, finaliza.