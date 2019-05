Aos 69 anos, o lagunense Waldemir Cidade de Souza, concorre neste domingo, a presidência da Sociedade Recreativa 3 de Maio. Filho de “seo” Walfrido e de dona Jui, o focalizado que cursou Economia na UFSC, é casado com Zenir, com quem tem os filhos Braitner e Braiani.

Sua trajetória profissional começou na CAFASC, no controle e vacinação da febre aftosa em Laguna e região, seguido pela gerência das lojas Renner, em Imbituba, por três anos, até chegar a então Telesc: “Era novembro de 1973. Entrei como Técnico de Contabilidade, fui para assistente administrativo e cheguei ao posto de gerente comercial. Com sua privatização, fui trabalhar na S.C. TEL, na capital. Fiz o curso de Altise, onde fui capacitado para trabalhar m torres, nas instalações de antenas de celular”.

Com a chegada da merecida aposentadoria, o focalizado não pensou duas vezes e decidiu deixar a Ilha da Magia, e retornar para terra natal: “O trânsito caótico de Florianópolis foi fator crucial para a decisão dessa mudança. Laguna é uma cidade tranquila, abençoada pela natureza. O melhor refúgio para aposentados. Assim, optei por comprar uma casa na rua Custódio Bessa, bem perto da casa da minha mãe”, explica.

A ideia de candidatar-se a presidência do clube do bairro Magalhães surgiu de forma despretensiosa: “Um amigo meu, o “Tuta”, começou a me chamar de futuro presidente. A ideia foi tomando forma, eu tomei ciência da real situação do clube e decidí oficializar o meu registro”.

Waldemir não gosta de monotonia e costuma ocupar seus dias com inúmeros afazeres: “Sou um aposentado que não paro. Sei fazer de tudo um pouco na área da construção. Adoro fazer minhas voltas a pé e procuro ajudar minha esposa no serviço de casa. Gostamos de ir a bailes, curtir um som ao vivo”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Se eleito, junto com a diretoria, pretendo dar a maior transparência possível. Buscar alternativas para fazer do 3 de Maio, um clube melhor para o associado e elevar ainda mais o nosso bairro Magalhães”, projeta.