Aos 57 anos, o lagunense Waldy Sant’Anna Junior, na companhia da família, que é também sua equipe de trabalho, comemora 20 anos do restaurante Praça di Anita.

Formado em Agrimensura pela ETEFSC e em Administração de Empresas pela Unisul, o filho de dona Zulma e do saudoso “seo” Waldy recorda como tudo começou: “Durante uma missão empresarial, visitei lugares como Paraty(RJ), Rio de Janeiro e Lapa (PR) e surgiu a ideia de montar um restaurante no centro histórico de nossa cidade”, explica.

De lá pra cá, muita luta e trabalho marcaram e marcam os dias do focalizado: “Minha rotina é intensa e se divide entre as compras, a função de chefe da cozinha e os preparos para o dia seguinte, afinal os serviços de administração e manutenção são realizados após o expediente ao público”.

Casado com Mônica, pai de Guilherme, Paula e Izabel, Waldyzinho, como é carinhosamente conhecido, conta aos leitores como a família se distribui nas funções do restaurante: “Cada um tem seu papel fundamental. A Mônica é a chef, a Izabel e a Paula atuam diretamente no atendimento aos clientes e ainda temos mais um colaborador para limpeza e apoio”.

Quando questionado sobre como é trabalhar com a gastronomia na terra de Anita, avalia: “Complicado e prazeroso ao mesmo tempo. Uma caminhada marcada pela fidelização dos clientes e qualidade e carinho por aquilo que fazemos”.

Nas horas de folga, ele procura repor as energias: “Gosto de relaxar entre amigos e passear com a família”.

Para o futuro, ele revela os seus planos: “Quero ver meus filhos encaminhados, viver com qualidade e o sonho do restaurante consolidado”.