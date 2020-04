★13/08/1931

✝10/06/2005

Conhecido futebolista, que também foi vereador, professor, diretor de escola, além de funcionário da Prefeitura e Estrada de Ferro, Walmor Corrêa, filho de Oliria Maurício e de Manoel Corrêa, nasceu aqui em 13 de agosto de 1931. Fez os estudos iniciais na Escola de Educação Básica Ana Gondin, dali para o Colégio Comercial Lagunense, fechando com o curso superior em Organização e Técnica Comercial, pela Faculdade de Formação de Professores São Judas Tadeu, no Rio Grande do Sul, onde formou-se em 22 de agosto de 1979. Por muito tempo integrou o corpo docente do Colégio Comercial Lagunense, ministrando a disciplina de Contabilidade Pública, aliás com muito conhecimento. No antigo CEAL, hoje Escola de Ensino Médio Almirante Lamego, foi seu diretor, onde aliás aposentou-se. Na vida pública da cidade, elegeu-se vereador, atuando no Legislativo lagunense entre 1977 e 1983. Walmor Corrêa foi funcionário da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, do Departamento Municipal de Energia Elétrica e da Prefeitura de Laguna, onde chefiou o setor de pessoal. Mas o nosso conterrâneo brilhou e muito, jogando futebol, aqui atuando pelo Progresso, Barriga Verde e Flamengo, até que chamou a atenção do Metropol, de Criciúma, indo para o clube dos Freitas. Ainda no esporte, não há quem se esqueça, de que ele jogou pelo time da Capitania dos Portos, um dos fortes times do nosso salonismo. Mas ele também muito pescou e caçou, aliás, esportes que sempre figuraram em sua vida. Do seu casamento com dona Zair, que está aí firme e forte, teve quatro filhos: Liziane, Paulo César, José Eduardo e Anelizi, que lhes deram nove netos: Jorge Luiz Jr., Ana Paula, Paula, Thaís, João Luís, Tatiana, Mariana e Paulo Aurélio e seis bisnetos: Hanna, Bruce, Luka, Paola, Rafael e Francisco. Familiares e seus amigos também lembram que além das pescarias e das caçadas, ele gostava igualmente de viajar. Mas quando se aposentou, fundou a Mercearia Correa e um atelier para confecção de gaiolas, que praticamente tomavam grande parte do seu tempo. Admirador de nossa praia do Mar Grosso, diariamente praticava caminhadas, indo até os Molhes. Grande esposo e pai, dono de um grande coração, tinha muitos amigos. Assim foi Walmor Corrêa, falecido em 10 de junho de 2005, mas que “continua vivo” para todos nós, seus amigos!!