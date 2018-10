Wilmar Toniatti Soares

★17/06/1924

✝15/04/1988

Lagunense nascido em 17 de julho de 1924, filho de Faustina (Machado) e de Olavo Toniatti Soares, o “seo” Wilmar como era chamado por todos, iniciou sua vida profissional como rádio-telegrafista na extinta Cobrazil, indo depois para o Banco Nacional do Comércio, onde por muitos anos atuou como caixa. Era ele quem fazia o transporte de numerário da agência de Laguna até a matriz em Porto Alegre. Já aposentado, trabalhou no setor de contabilidade do Ravena Hotel e participou da criação do SPC – Serviço de Proteção ao Crédito junto a Associação Comercial e Industrial de Laguna, entidade que por dez anos também prestou seus valiosos serviços, aliás recebendo homenagem póstuma da ACIL. Antes, em 1987, ele já havia sido homenageado pela FCDL, em Jaraguá do Sul, igualmente pelos dez anos no SPC lagunense.Sempre interessado em participar das atividades da cidade, integrou o Cordão Carnavalesco Bola Branca, a Irmandade de Santo Antônio, Movimento de Irmãos do Magalhães e como tenor, o Coral Santo Antônio dos Anjos. Na época em que Laguna contava com reduzido número de automóveis, ele adquiriu um Austin, importado da Inglaterra, na verdade uma raridade. Residente no Magalhães, Soares foi também quem adquiriu um dos primeiros aparelhos de TV. Como o sinal da TV Piratini, de Porto Alegre, – única emissora que podia ser conferida aqui – era dos mais fracos, ele construiu uma antena com 13 metros de altura. Era casado com Terezinha (Antunes) com quem teve os filhos Fernando, Maria da Glória, Wilza, Wilmara e Carla, netos e bisnetos. Faleceu aqui em 15 de abril de 1988.