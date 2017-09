XII Feira de Ciências e Tecnologia da Educação Básica e Profissional

Etapa regional de Laguna

A Gerência de Educação da 18ª ADR promoveu na sexta-feira (15), a XII Feira Regional de Ciências e Tecnologia da Educação Básica e Profissional. O evento aconteceu na sede da EEB Saul Ulyssea, no bairro de Cabeçuda, e reuniu estudantes da rede estadual do ensino fundamental, ensino médio e técnico profissionalizante de 31 escolas.

Cada escola apresentou uma experiência, dividida nas categorias ensino fundamental, médio e técnico profissionalizante. Os projetos testaram uma teoria, evidenciaram fenômenos ou provaram leis/teorias científicas por meio de ensaios experimentais voltados à sustentabilidade e ação pedagógica interdisciplinar.

A feira reuniu cerca de 90 alunos/expositores e recebeu a visita de 44 unidades escolares das redes estadual, municipal e particular dos municípios de Laguna, Imbituba, Garopaba, Pescaria Brava, Paulo Lopes e Imaruí previamente cadastradas na Gered.

Os alunos Henry Fernando e Luanna Vitório, do 7º ano, da EEB Justina da Conceição Silva, de Imbituba, apresentaram elementos das culturas africana, alemã, indígena, açoriana e italiana a partir da pesquisa e exposição de objetos utilizados por representantes destas culturas.

As ações sustentáveis se fizeram presente nos projetos da EEB Renato Ramos da Silva, de Laguna, com um “Vaso freático elaborado com garrafas pet´s e canos de pvc”. Segundo a expositora, vale muito a pena usar ideia, além de aproveitar pet´s, economizamos água, melhoramos a qualidade do desenvolvimento das plantas e evitamos o mosquito da dengue, disse uma das representantes daquela escola.

Os classificados na etapa regional participarão da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Básica e Profissional da Rede Pública Estadual de Santa Catarina (Fecitec/SC), que acontecerá dias 18 e 19 de outubro em Florianópolis.

A Fecitec/SC é uma atividade técnico-científico-cultural que permite estabelecer interação e troca de experiências entre estudantes, professores e comunidade, a partir da exposição das produções científicas e culturais realizadas no contexto educativo. Essa ação contempla as diversas áreas do conhecimento, contribuindo para o fortalecimento da criatividade, do raciocínio lógico, da capacidade de pesquisa e autonomia intelectiva do estudante, além de auxiliar na divulgação da Ciência e Tecnologia.

O evento foi acompanho pelo gerente de Educação, Mario Alano e toda equipe técnica da Gered, além dos secretários municipais de Educação de Laguna, Karmensita Cardoso, de Pescaria Brava, Marcelo Mendes e representando Imbituba, Márcia Neu.