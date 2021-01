Natural de Paulo Lopes, Zilda Felizardo Mendonça é moradora da terra de Anita há 20 anos. Filha de dona Zélia e do saudoso “seo” Roberto, a focalizada atua como passadeira e atendente na lavanderia Lavmor, no bairro Magalhães. Dona de uma trajetória que inclui experiências como babá, doméstica, vendedora e atendente na lotérica, ela conta aos leitores do JL como surgiu a atual oportunidade profissional: “Foi um tanto inusitado. Conheci minha patroa em um velório. Alguns dias depois, passei em frente a lavanderia e perguntei se ela não estava precisando de funcionário. Deixei meu contato e cerca de duas semanas depois fui chamada”.

Casada com Sérgio, mãe de Djovana, Miguel e Alice, Zilda é dona de uma rotina intensa: “Acordo por volta das seis horas da manhã, dou uma adiantada nos cuidados com a casa e sigo para o serviço. Lá, fico até o almoço, retorno no começo da tarde e ao final do dia é hora de encarar uma segunda maratona, realizando os afazeres domésticos e atendendo a demanda com os filhos”.

Quando questionada sobre o que mais lhe satisfaz em seu serviço, avalia: “O retorno das pessoas é algo que não tem preço. Fico muito feliz quando recebo um elogio pelo capricho e qualidade das peças”. Se o assunto é o maior desafio, revela: “Sempre gostei de passar roupa. Ao contrário de muitas mulheres, não vejo como algo chato de se fazer, mas confesso que terno e camisa são bem trabalhosos”.

Apaixonada por Laguna, a qual ela define como sua cidade de coração, a profissional manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Vejo que há a necessidade de oferecer mais empregos para a população. Não apenas para os jovens, mas também para os mais velhos, que possuem grande dificuldade no mercado”.