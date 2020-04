Zona de Conforto: um risco para seu crescimento!!

Você já parou para pensar se nos últimos tempos tem se sentido desafiado? Sua equipe não apresenta iniciativa e proatividade e você, como líder, não os sensibiliza a ter? Onde estão suas ideias e atitudes?

Se você possui respostas negativas a estas perguntas sugiro que pare, você está com o sinal amarelo piscando: você pode estar na zona de conforto e, sem perceber, levando sua equipe para o mesmo caminho!

Mas o que o faz entrar na zona de conforto?

Essa é uma pergunta norteadora para que se possa identificar a situação que está alimentando seus comportamentos comprometedores. Podem ser fatores pessoais ou externos que interferem em suas ações e atitudes. E estes fatores o levam a agir de forma confortável e seguir direções mais fáceis, que dificilmente nos levarão a atingir nossas metas de vida e carreira. Por isso, muitas pessoas preferem seguir pelo caminho que é seguro e previsível. É o seu caso? Cuidado: a zona de conforto, de confortável, não tem nada!

Se você tem a intenção de livrar-se dos velhos hábitos, sair do piloto automático e se transformar, confira algumas atitudes que podem contribuir:

1. Só sai do piloto automático quem faz autogestão, tenha consciência sobre você;

2. Tenha disciplina para persistir e obter êxito, mas saiba encarar as falhas de cabeça erguida;

3. Estipule metas e planeje meios concretos para alcançá-las.

4. Encare a frustração, ela assusta, mas pode ser uma grande fonte de aprendizado;

5. Conheça seus maiores medos e encontre forças para desafiá-los;

Praticando essas dicas, você pode iniciar uma jornada para sair da zona de conforto e ter como destino a zona de excelência. Mudar é preciso!!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental